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Конгрессвумен США заявила, что глава офиса Зеленского Ермак является «агентом Кремля»

Конгрессвумен США заявила, что глава офиса Зеленского Ермак является «агентом Кремля»
Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Конгрессвумен Соединенных Штатов от Республиканской партии Виктория Спарц сделала неожиданное заявление о руководителе Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрее Ермаке.

По ее мнению, он является «агентом Кремля». Спарц уведомила хозяина Белого дома Джозефа Байдена о «настоящей» роли Ермака. В доказательство конгрессвумен привела неудачи замглавы офиса Зеленского по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова. Она считает, что это доказывает шпионаж в пользу РФ.

Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден принимал участие в финансировании деятельности биолабораторий на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

кремль США Украина
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