По ее мнению, он является «агентом Кремля». Спарц уведомила хозяина Белого дома Джозефа Байдена о «настоящей» роли Ермака. В доказательство конгрессвумен привела неудачи замглавы офиса Зеленского по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова. Она считает, что это доказывает шпионаж в пользу РФ.