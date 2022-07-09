Конгрессвумен Соединенных Штатов от Республиканской партии Виктория Спарц сделала неожиданное заявление о руководителе Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрее Ермаке.
По ее мнению, он является «агентом Кремля». Спарц уведомила хозяина Белого дома Джозефа Байдена о «настоящей» роли Ермака. В доказательство конгрессвумен привела неудачи замглавы офиса Зеленского по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова. Она считает, что это доказывает шпионаж в пользу РФ.
Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден принимал участие в финансировании деятельности биолабораторий на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.