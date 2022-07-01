Конгрессвумен призвала Белый дом выйти из НАТО и прекратить поддержку Украины

США должны перестать оказывать военную помощь Украине и выйти из НАТО. Такое мнение выразила член Палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин.
Как сообщает издание Raw Story, конгрессвумен подвергла резкой критике администрацию Белого дома во главе с президентом Джо Байденом за накачку Киева вооружениями. По ее словам, это может привести к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.
«Американский народ не хочет войны с Россией, но НАТО и наши глупые лидеры втягивают нас в нее. Война, в которой никто не выиграет. Эскалация из-за Украины, страны, не являющейся членом НАТО, с риском ядерной войны — это силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — заявила Грин.
Ранее ряд американских экспертов выразил восхищение тем, как российские войска проводят специальную военную операцию на Украине, передает Infox.