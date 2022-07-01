Конгрессвумен призвала Белый дом выйти из НАТО и прекратить поддержку Украины

«Американский народ не хочет войны с Россией, но НАТО и наши глупые лидеры втягивают нас в нее. Война, в которой никто не выиграет. Эскалация из-за Украины, страны, не являющейся членом НАТО, с риском ядерной войны — это силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — заявила Грин.