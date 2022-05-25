Конгрессвумен Дайн обвинила Байдена в потере связи с реальностью

Конгрессвумен Бет Ван Дайн раскритиковала выступление президента США Джо Байдена во время визита в Японию, где он заявил о благоприятных последствиях топливного кризиса.
Американский лидер отметил, что человечество станет сильнее в конечном итоге из-за снижения потребности в ископаемом топливе. Однако член Конгресса США не разделяет такую позицию. По ее словам, американцам необходимо дешевое топливо здесь и сейчас.
«Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за 60 000 долларов. Им нужен дешевый бензин», — написала она на собственной странице в социальной сети Twitter.
Напомним, что цены на бензин в США достигли исторического максимума. Галлон топлива в стране стоит более 4,5 доллара. Многие американцы не могут себе позволить платить такие деньги и отказываются от езды на автомобиле, сообщил телеканал RT.