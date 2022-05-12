Конгрессмены США приняли законопроект о смягчении долговой нагрузки Украины

В случае, если законопроект примут обе палаты американского законодательного органа, то представители США в различных международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях. Кроме того, минфин США будет обязан выдвигать требования в адрес правительств других государств и коммерческих организаций. Последние также должны заняться вопросом облегчения долгового бремени для Украины.