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    Конгрессмены США приняли законопроект о смягчении долговой нагрузки Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Конгрессмены США приняли законопроект о смягчении долговой нагрузки Украины

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    Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

    Законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины, рассмотрели в Палате представителей конгресса США. Согласно результатам голосования, парламентарии одобрили инициативу.

    В случае, если законопроект примут обе палаты американского законодательного органа, то  представители США в различных международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях. Кроме того, минфин США будет обязан выдвигать требования в адрес правительств других государств и коммерческих организаций. Последние также должны заняться вопросом облегчения долгового бремени для Украины. 

    Вашингтон готов рассматривать различные инициативы, которые помогут Киеву в восстановлении экономики. Так, США обсуждают вопрос возможности списания внешнего долга Украины.

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