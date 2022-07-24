Конгрессмены США посоветовали Пентагону направить на Украину военных советников

Украине необходима помощь военных советников США, поэтому они должны находиться в Киеве и координировать поставки вооружения. Об этом заявили представители делегации конгрессменов США.
В интервью телеканалу Fox News член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц сказал, что таким образом можно будет добиться контроля. По его мнению, советники могут быть и гражданскими, и военными.
«Было бы хорошо, если бы здесь был сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения, чтобы можно было убедиться, что мы… отслеживаем оружие, которое посылаем», — заявила член Палаты представителей Мики Шеррилл.
При этом оба политика считают, что советники должны усилить присутствие в американском посольстве и «посодействовать в других областях».
Ранее в Москве предупредили страны НАТО, что те «играют с огнем». Так Кремль прокомментировал западные поставки вооружения на Украину.