Конгрессмен США Биггс: выступление нового пресс-секретаря Байдена стало «худшим в истории»

Конгрессмен Энди Бриггс выступил с резкой критикой пресс-секретаря белого дома Карин Жан-Пьер после ее слов об экономической ситуации в США.
Жан-Пьер ранее заявила, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем «когда-либо в истории». Она заверила, что администрация президента страны Джо Байдена справиться с растущей инфляцией. Бриггс раскритиковал эти заявления в Twitter, назвав правление действующего американского лидера «режимом».
«Возмутительно. Возможно, это худший комментарий главы пресс-службы за все время. У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет и надвигается рецессия. Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена», — написал конгрессмен.
В США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные Вашингтоном же санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире. Однако единицы из американских спикеров признают, что страна сама с удовольствуем «вставляет себе палки в колеса».