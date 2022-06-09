Конгрессмен обвинил Байдена во лжи о Путине и росте цен на топливо

Президент США Джо Байден говорит неправду, обвиняя лидера России Владимира Путина в проблемах страны. На ложь главы Белого дома указал член Конгресса США Байрон Дональдс.
Дональдс прокомментировал регулярные высказывания Байдена об инфляции в США — глава государства не раз обвинял во всем Россию.
«Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина», — написал он в Twitter.
Отметим, что инфляция в США достигла рекордного уровня за последние 40 лет.