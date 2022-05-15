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Коррумпированность киевских чиновников сведет на нет многомиллиардную военную помощь, которую США поставляют Украине, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.
Как передает телеканал CNS News, политик выступает резко против выделения дополнительных средств для поддержки украинской армии. По его словам, такая помощь окажется бесполезной из-за того, что в Киеве ее просто разворуют.
«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане. — Прим. ред.). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок», — отметил Гетц.
Ранее конгрессмен также проголосовал против законопроекта о ленд-лизе, который существенно упрощает оказание военной помощи киевскому режиму.