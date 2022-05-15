Конгрессмен Гетц: военная помощь США Украине бесполезна из-за коррумпированности киевского режима

«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане. — Прим. ред.). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок», — отметил Гетц.