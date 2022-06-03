Конгресс США проверит инвестиции саудитов в фирму зятя Трампа

Мэлони отметила, что это происходило в тот момент, когда все изучали случаи нарушения прав человека в Йемене, убийство журналиста Джамаля Хашукджи и репрессии правительства Саудовской Аравии. После ухода из Белого дома Кушнер основал инвестиционную компанию и добился от Эр-Рияда финансирования в размере 2 миллиардов долларов.