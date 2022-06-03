Конгресс США проверит инвестиции саудитов в фирму зятя Трампа

Комитет по надзору и реформам Палаты представителей Конгресса США намерен расследовать инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя экс-президента Дональда Трампа.
Глава комитета Кэролин Мэлони заявила, что конгрессмены намерены расследовать, не оказывали ли личные финансовые интересы Джареда Кушнера влияние на политику США на Ближнем Востке при администрации Трампа. По ее словам, в этот период поддержка командой Трампа Эр-Рияда «была непоколебимой».
Мэлони отметила, что это происходило в тот момент, когда все изучали случаи нарушения прав человека в Йемене, убийство журналиста Джамаля Хашукджи и репрессии правительства Саудовской Аравии. После ухода из Белого дома Кушнер основал инвестиционную компанию и добился от Эр-Рияда финансирования в размере 2 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп рекламирует книгу о своей победе на выборах президента США. Об этом информирует «Царьград».
Накануне Конгресс США также потребовал от Байдена отчет о тратах на Украину. Об этом сообщает URA.RU.