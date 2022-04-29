Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Законопроект должен наделить главу Белого дома «более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей». Инициативу внесла группа сенаторов во главе с представителем штата Техас, республиканцем Джоном Корнином.