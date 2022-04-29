Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

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Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о поставках вооружений Украине по ленд-лизу. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского парламента.
За инициативу проголосовали 417 конгрессменов, лишь десять оказались против. Сенат Конгресса США уже одобрил законопроект, теперь документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Законопроект должен наделить главу Белого дома «более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей». Инициативу внесла группа сенаторов во главе с представителем штата Техас, республиканцем Джоном Корнином.
Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины «в борьбе за свободу», сообщает URA.RU.