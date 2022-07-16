Конгресс США одобрил выделение 100 млн долларов на обучение пилотов ВВС Украины

В комментарии изданию Кинзингер уточнил, что США намерены обучать пилотов ВВС Украины на военных на базах в Миссисипи или в Техасе. Если поправка Кинзингера успешно пройдет все этапы утверждения бюджета, обучение может начаться уже в следующем году.