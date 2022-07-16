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Конгресс США одобрил выделение 100 млн долларов на обучение пилотов ВВС Украины

Конгресс США одобрил выделение 100 млн долларов на обучение пилотов ВВС Украины
Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix/Global Look Press

В Палате представителей Конгресса США одобрили выделение военной помощи Украине в размере 100 млн долларов.

Речь идет о помощи в части обучения украинских военных пилотированию американских самолетов F-15 и F-16. Курсы продлятся три месяца, передает ТАСС.

Инициатором поправки к военному бюджету США на следующий год выступил представитель партии республиканцев Адам Кинзингер. Он считает, что эта мера позволит в будущем украинским пилотам легче адаптироваться к западной технике.

В комментарии изданию Кинзингер уточнил, что США намерены обучать пилотов ВВС Украины на военных на базах в Миссисипи или в Техасе. Если поправка Кинзингера успешно пройдет все этапы утверждения бюджета, обучение может начаться уже в следующем году.

f-15 f-16 ввс украины военная помощь спецоперация вс рф США
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RusNewsToday24
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