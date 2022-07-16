Конгресс США одобрил выделение 100 млн долларов на обучение пилотов ВВС Украины

В Палате представителей Конгресса США одобрили выделение военной помощи Украине в размере 100 млн долларов.
Речь идет о помощи в части обучения украинских военных пилотированию американских самолетов F-15 и F-16. Курсы продлятся три месяца, передает ТАСС.
Инициатором поправки к военному бюджету США на следующий год выступил представитель партии республиканцев Адам Кинзингер. Он считает, что эта мера позволит в будущем украинским пилотам легче адаптироваться к западной технике.
В комментарии изданию Кинзингер уточнил, что США намерены обучать пилотов ВВС Украины на военных на базах в Миссисипи или в Техасе. Если поправка Кинзингера успешно пройдет все этапы утверждения бюджета, обучение может начаться уже в следующем году.