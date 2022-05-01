Конгресс рассмотрит проект резолюции об отправке американских войск на Украину

«Побеседовав с госсекретарем Энтони Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – заявил Кинзингер.