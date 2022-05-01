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    Конгресс рассмотрит проект резолюции об отправке американских войск на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Конгресс рассмотрит проект резолюции об отправке американских войск на Украину

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    Федеральное агентство новостей

    Конгресс США рассмотрит проект резолюции о возможности участия американских военных для защиты Украины в случае «применения со стороны России оружия массового поражения». Соответствующий документ внес конгрессмен Адам Кинзингер.

    В случае положительного решения, инициатива разрешит ВС США участвовать в боевых действиях на украинской территории.

    «Побеседовав с госсекретарем Энтони Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – заявил Кинзингер.

    Ранее администрация Белого дома решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон не хочет спровоцировать начало прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

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