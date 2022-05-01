Конгресс рассмотрит проект резолюции об отправке американских войск на Украину

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Конгресс США рассмотрит проект резолюции о возможности участия американских военных для защиты Украины в случае «применения со стороны России оружия массового поражения». Соответствующий документ внес конгрессмен Адам Кинзингер.
В случае положительного решения, инициатива разрешит ВС США участвовать в боевых действиях на украинской территории.
«Побеседовав с госсекретарем Энтони Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – заявил Кинзингер.
Ранее администрация Белого дома решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон не хочет спровоцировать начало прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО.