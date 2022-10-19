Конфуз с голодными артистами на съемках фильма «Иван Грозный» завершился поеданием реквизита

Премьера фильма состоялось в 1944 году. Оказалось, что часть сцен не попали в финальную версию — в одной из них актеры сидели за большим столом и должны были есть каравай. Однако артисты не сдержались, сделав в нем отверстие и вытащив практически весь мякиш из него.