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Конфуз с голодными артистами на съемках фильма «Иван Грозный» завершился поеданием реквизита

Конфуз с голодными артистами на съемках фильма «Иван Грозный» завершился поеданием реквизита
wikipedia.org / Лобачев Владимир / CC BY-SA 3.0

Многие знакомы с классикой советского кинематографа и фильмом «Иван Грозный», снятом в военное время. Но далеко не все знают, как происходящее вокруг сказалась на работе над картиной, передает “Киноафиша».

Премьера фильма состоялось в 1944 году. Оказалось, что часть сцен не попали в финальную версию — в одной из них актеры сидели за большим столом и должны были есть каравай. Однако артисты не сдержались, сделав в нем отверстие и вытащив практически весь мякиш из него.

В итоге зрители уже увидели остатки, похожие на лепешку, а новый каравай так и не удалось найти, поскольку картину снимали в Ташкенте.

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RusNewsToday24
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