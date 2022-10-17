Конфуз на американском ТВ: вместо звуков черный дыры показали выступление Зеленского

Двое ведущих на американском телеканале рассказывали об исследованиях национального управления NASA, предоставившего запись звуков, которые издаются во время выброски газов из черной дыры. Однако вместо этого на экранах возник Зеленский, рассказывающий о чем-то, хорошо известном каждому жителю планеты. Ведущие не смогли сдержать смех от нелепости ситуации.