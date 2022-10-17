Конфуз на американском ТВ: вместо звуков черный дыры показали выступление Зеленского

Американский телеканал вместо трансляции аудиозаписи звуков, которые издает черная дыра во время выброски газов, включил запись выступления украинского президента Владимира Зеленского, сообщила блогер Кристина Потупчик в своем Telegram-канале.
Двое ведущих на американском телеканале рассказывали об исследованиях национального управления NASA, предоставившего запись звуков, которые издаются во время выброски газов из черной дыры. Однако вместо этого на экранах возник Зеленский, рассказывающий о чем-то, хорошо известном каждому жителю планеты. Ведущие не смогли сдержать смех от нелепости ситуации.
«Кто-то сравнил этот “звук” с нытьем страдания тысяч душ», — продолжил сквозь смех ведущий.
Ранее журналисты одного из польских телеканалов оконфузились, назвав Владимира Путина президентом Украины.