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Конфуз Байдена с падением с велосипеда вызвал язвительную реакцию у читателей Daily Mail

Конфуз Байдена с падением с велосипеда вызвал язвительную реакцию у читателей Daily Mail
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

Промах президента США Джо Байдена на велопрогулке привлек внимание читателей Daily Mail. Фиаско лидера вызвало язвительную реакцию у британцев.

Жители Соединенного Королевства посоветовали президенту воспользоваться ходунками. Они также обратились к первой леди Джилл Байден с просьбой «положить этому конец».

«Не может подниматься по лестнице, не умеет кататься на велосипеде, но может нюхать девчачьи волосы и принимать душ с дочерью. Это выбор демократов на пост президента Америки», — язвительно отметил один из комментаторов.

Ранее президент США упал во время велопрогулки. Он попытался затормозить и сойти с «железного коня», однако не удержал равновесия и рухнул.

Байден великобритания велосипед США
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RusNewsToday24
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