Конфуз Байдена с падением с велосипеда вызвал язвительную реакцию у читателей Daily Mail

Промах президента США Джо Байдена на велопрогулке привлек внимание читателей Daily Mail. Фиаско лидера вызвало язвительную реакцию у британцев.
Жители Соединенного Королевства посоветовали президенту воспользоваться ходунками. Они также обратились к первой леди Джилл Байден с просьбой «положить этому конец».
«Не может подниматься по лестнице, не умеет кататься на велосипеде, но может нюхать девчачьи волосы и принимать душ с дочерью. Это выбор демократов на пост президента Америки», — язвительно отметил один из комментаторов.
Ранее президент США упал во время велопрогулки. Он попытался затормозить и сойти с «железного коня», однако не удержал равновесия и рухнул.