Конец неизбежен: энергетический коллапс на Украине вернет страну в средневековье

«Многих интересует, почему Россия так неспешно продвигается и уже давно не нанесла таких массированных ракетных ударов. Дело в том, что Москва стремилась воздействовать на политические и бизнес элиты Украины, с тем, чтобы убедить их в необходимости закончить СВО без разрушений. Однако киевский режим отверг такой сценарий. Киев и дальше продолжил пропагандировать ненависть и войну, не думая о населении своей страны. Энергетический коллапс будет только нарастать. Причем коллапс в промышленности Украины уже очевиден и неизбежен», — резюмировал Колташов.