Конец неизбежен: энергетический коллапс на Украине вернет страну в средневековье

Для снабжения столицы Украины электричеством осталась только Киевская ГЭС, которая может не справиться с нагрузкой. Какой сценарий ждет Украину после повреждения большинства ТЭЦ страны и что необходимо сделать Киеву для решения энергетического кризиса, в беседе с «Народными Новостями» рассказал экономист, политолог и директор Института нового общества Василий Колташов.
После массированных ракетных ударов ВС РФ по критическим объектам инфраструктуры Украины в Киеве испытывают сложности с электроснабжением. Причем оставшаяся Киевская ГЭС всегда ограничивалась небольшими объемами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе, а сейчас она работает на максимуме своих возможностей.
«Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ», — рассказал специалист в электроэнергетике, который работал в украинской энергокомпании.
По словам Колташова, уже не приходится сомневаться, что на Украине происходит полный энергетический коллапс, при этом он будет дополняться новыми событиями. Пока киевский режим пытается удержать в балансе энергосистему страны, которая выведена Россией из строя на 30%.
«В дальнейшем, я предполагаю, будут наноситься новые удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Может, не такие молниеносные и массированные, то есть энергосистема Украины не будет выключена вся. Однако киевский режим побарахтается со своей энергосистемой, а только потом останется без нее», — отметил экономист.
Сделано это для того, чтобы включить психологический фактор, отметил эксперт. Украинские граждане должны понять, что режим Зеленского только ухудшает положение страны. Киевский власти уже сделали все соответствующие политические заявления, в том числе, что они не будут вести никаких переговоров, потому что у них есть территориальные претензии к России, и что они хотят контрибуций.
«В результате решений и действий киевского режима система постепенно коллапсирует, энергии будет не хватать ни для отопления, ни для освещения. Ее уже нет в достаточном количестве для промышленности Украины, не говоря уже об экспорте», — подчеркнул Колташов.
Киевские власти оглашали своими лозунгами декоммунизацию и превращение Украины в великую аграрную державу, заметил экономист. А такие призывы можно рассматривать, как стремление вернуться в прошлое, в XV век, когда естественно никакого электричества не было. В свете этого можно сказать, что они достигли цели. Получается, что Россия помогла решить вопросы, которые ставил перед собой киевский режим.
«Многих интересует, почему Россия так неспешно продвигается и уже давно не нанесла таких массированных ракетных ударов. Дело в том, что Москва стремилась воздействовать на политические и бизнес элиты Украины, с тем, чтобы убедить их в необходимости закончить СВО без разрушений. Однако киевский режим отверг такой сценарий. Киев и дальше продолжил пропагандировать ненависть и войну, не думая о населении своей страны. Энергетический коллапс будет только нарастать. Причем коллапс в промышленности Украины уже очевиден и неизбежен», — резюмировал Колташов.
В понедельник, 10 октября, ВС РФ высокоточным оружием большой дальности поразили объекты военного управления, связи и энергетики в десятках городов Украины.