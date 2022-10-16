Кондулайнен объяснила, почему они с Жириновским не смогли быть вместе

Актриса Елена Кондулайнен рассказала правду об отношениях с политиком Владимиром Жириновским. Звезда отечественного кино объяснила, почему они с ныне покойным лидером ЛДПР не смогли быть вместе.
По словам артистки, между ней и Жириновским была очень сильная симпатия. Они дружили, но в то же время играли друг с другом, призналась Кондулайнен.
«Я дорожила и ценила его. Но мы оба Собаки, нам нельзя было бы быть вместе, иначе мы бы все потеряли», — поделилась актриса в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия-1».
Звезда кино добавила, что им с политиком просто не суждено было вступить в любовные отношения. При этом артистка очень хотела бы, чтобы такой человек стал для нее родным.