Кондиционер не работает, сиденья шатаются: жители Петербурга высказались о последствиях транспортной реформы

«В автобусах № 134а нет кондиционеров. В жару 29 градусов это считается преступлением. Вчера мне пришлось поехать на этом автобусе, окна закрыты, кондиционера нет, а в автобусе табличка — маршрут работает без кондиционера. То есть, получается, заранее предполагалось, что в автобусе кондиционера не будет? Трем женщинам стало плохо во время пути, люди просто теряют сознание в автобусах, жалуются на давление. А зимой нам повесят таблички — автобусы без печек? Вот к чему привела ваша транспортная реформа. Необходимо срочно принять меры, оборудовать нормально автобусы, иначе люди начнут массово терять сознание прямо в дороге»;

«Интервалы не по 10-15 мин, а по 25-30. Кондиционер не включают, а теперь отключили отображение температуры в салоне»;

«Третий этап транспортной реформы подарил нам новые 333-ий и 243-ий маршруты. И посмотрите. какие почти изношенные автобусы ходят. С гнилым полом и шатающимися сиденьями, все трясется. А у одного автобуса в районе Балтийской Жемчужины на повороте вообще колесо отлетело»;