Кондиционер не работает, сиденья шатаются: жители Петербурга высказались о последствиях транспортной реформы

Третий этап транспортной реформы не принес в жизнь петербуржцев долгожданного счастья. С 15 июля с улиц города исчезли все маршрутки, что привело к долгому ожиданию автобусов, необходимости пересадок и удорожанию проезда.
На третьем этапе реформы из Санкт-Петербурга было решено убрать все маршрутки, заменив их автобусами, работающими на газе. Но планам было не суждено сбыться. После того, как с дорог Северной столицы исчез коммерческий транспорт, автобусов больше не стало, а очереди на остановках растут с каждым днем.
Жители города массово жалуются в социальных сетях на последствия транспортной реформы. По словам людей, добраться до нужного места стало гораздо труднее, а автобусы ходят с большим интервалом, так что приходится ждать их по 40 минут.
Петербуржцы недовольны тем, что с самого утра на остановках скапливаются большие очереди. Дело доходит до того, что места в автобусе хватает не всем желающим. Тем, кто не успел зайти в транспорт, приходится вновь ожидать по полчаса следующего транспорта.
Во время жары петербуржцами был отмечен очередной недостаток реформы — в автобусах не было кондиционеров. В то время, когда за окном было порядка 30 градусов, в салоне транспорта температура была не ниже. Пассажиры вынуждены ехать на работу в давке, лишь довольствуясь открытым окном. Часто такие ситуации приводят к потерям сознания.
«В автобусах № 134а нет кондиционеров. В жару 29 градусов это считается преступлением. Вчера мне пришлось поехать на этом автобусе, окна закрыты, кондиционера нет, а в автобусе табличка — маршрут работает без кондиционера. То есть, получается, заранее предполагалось, что в автобусе кондиционера не будет? Трем женщинам стало плохо во время пути, люди просто теряют сознание в автобусах, жалуются на давление. А зимой нам повесят таблички — автобусы без печек? Вот к чему привела ваша транспортная реформа. Необходимо срочно принять меры, оборудовать нормально автобусы, иначе люди начнут массово терять сознание прямо в дороге»;
«Интервалы не по 10-15 мин, а по 25-30. Кондиционер не включают, а теперь отключили отображение температуры в салоне»;
«Третий этап транспортной реформы подарил нам новые 333-ий и 243-ий маршруты. И посмотрите. какие почти изношенные автобусы ходят. С гнилым полом и шатающимися сиденьями, все трясется. А у одного автобуса в районе Балтийской Жемчужины на повороте вообще колесо отлетело»;
«Ужасно! Мне приходится вставать на 30 минут раньше! Раньше я за 40 минут до работы доезжала теперь 1:30! Не могу представить, что будет зимой! Будем за 3 часа вставать!»;
«Цель была одна — заставить людей не пользоваться транспортом. На собственном опыте убедилась — никуда уже ехать не хочется»;
«Отвратительно. Долго ждешь, долго едешь, а может и вообще не прийти автобус…»;
«Не было ни дня без аварий или сгоревших автобусов. Это уже опасно для жизни», — прокомментировали ситуацию жители Северной столицы.
Транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года. Она предполагала отмену коммерческих маршрутов, переход на единые социальные тарифы и отказ от оплаты наличными средствами. Второй этап реформы планируют начать 1 июня, а третий — 15 июля. Отметим, что в рамках первого шага на улицы Санкт-Петербурга вывели 864 автобуса на 97 маршрутах.