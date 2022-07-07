Кондиционер, большой экран, двухцветный кузов, подогрев лобового стекла и прочие улучшения. Подробности о Lada Granta Cross Classic’22

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Avtograd News опубликовал дополнительные подробности об оснащении «упрощенных» Lada Granta в улучшенной комплектации Classic ’22. По их данным, пробная партия таких автомобилей уже выпущена, а запустить их «в серию» планируется в августе этого года.

Кросс-универсал Lada Granta Cross в «улучшенном» исполнении Classic ’22 должен получить двухцветную окраску кузова (с черной крышей и черными корпусами боковых зеркал), мультимедийную систему с большим экраном и штатной аудиоподготовкой, кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев лобового стекла и сидений, электрорегулировку зеркал, а также центральный замок, бортовой компьютер и литые диски.





В исполнении Club ожидается все то же самое, кроме мультимедийной системы и колесных дисков. Систему с большим сенсорным экраном заменят на более простую магнитолу с монохромным дисплеем, а литые диски поменяют на аналогичные с другим дизайном.

Что касается подушек безопасности, ABS и «ЭРА-ГЛОНАСС», то их у машин в любом случае не будет, а единственным доступным двигателем останется младший «атмосферник» ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с., работающий в паре со стандартной пятиступенчатой «механикой».

На днях стало известно, что на АвтоВАЗе собрана улучшенная Lada Granta Classic’22 с кондиционером, экраном и «ЭРА-ГЛОНАСС».