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    Концерты Брежневой, Меладзе и Лорак отменили в Турции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Концерты Брежневой, Меладзе и Лорак отменили в Турции

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Артисты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак не выступят в турецком отеле. Представители гостиницы сослались на обстановку в мире. 

    Недавно в прессе появилась информация, что вокалисты готовятся выступить в турецких отелях весной и летом. Примечательно, что гостиница, в которой планировали выступить артисты, ориентируется на туристов из России. 

    Недавно официальный представители отеля заявил, что концерты Брежневой, Меладзе и Лорак были отменены. Об этом сообщает «MK»

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