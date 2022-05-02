Концерты Брежневой, Меладзе и Лорак отменили в Турции

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Артисты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак не выступят в турецком отеле. Представители гостиницы сослались на обстановку в мире.
Недавно в прессе появилась информация, что вокалисты готовятся выступить в турецких отелях весной и летом. Примечательно, что гостиница, в которой планировали выступить артисты, ориентируется на туристов из России.
Недавно официальный представители отеля заявил, что концерты Брежневой, Меладзе и Лорак были отменены. Об этом сообщает «MK».
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