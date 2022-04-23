Концертный промоутер объяснил, сможет ли София Ротару вернуться в РФ

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Певица София Ротару нелестно высказалась о проведении специальной операции России на Украине. По мнению концертного промоутера, это может стать концом для ее выступлений в РФ.
Промоутер, беседуя с корреспондентами «MK», оценил шансы вокалистки вернуться с гастролями в Россию. Он отметил, что артистку вряд ли пригласят как на большие, так и частные концерты.
«Такое мероприятие, скорее всего, будет иметь очень негативный резонанс. Частный концерт звезды такого масштаба может себе позволить только очень богатый заказчик, но все они не будут сейчас брать на себя такой риск», — высказался специалист.
Ранее в прессе был опубликован список украинских артистов, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Примечательно, что Ротару туда не попала.
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