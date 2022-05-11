Концертный директор Морозов объяснил активные продажи билетов на Галкина в Израиле

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Концертный директор Евгений Морозов считает, что успех шоумена Максима Галкина за границей обусловлен его еврейскими корнями.
Улетев из России Галкин признался, что потерял все свои рекламные контракты. Чтобы не остаться без средств к существованию, артист объявил 12 концертов на Святой земле и рассказал, что все билеты на его выступления уже распроданы.
В беседе с журналистами Морозова спросили, чем вызвана активная продаже билетов на выступления шоумена. По словам мужчины, востребованность Галкина в Израиле обусловлена его родословной.
«Я – не его поклонник, но билеты на Максима Галкина продаются. Если артист с еврейскими корнями туда приедет, он соберет зал», — сказал концертный директор в беседе с «Московским комсомольцем».
Ранее Морозов предложил российским звездам поставить карьеру на паузу, поскольку считает, что они не смогут собрать полные залы из-за ситуации на Украине.