Кому Олег Тиньков мог продать свою долю в «Тинькофф банке»: названы главные кандидаты

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Сегодня по Telegram-каналам пролетела неподтверждённая информация о том, что Олег Тиньков продал свою долю в «Тинькофф банке». Однако официального заявления пока не было.

При этом пару дней назад «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, называл возможных кандадитовна покупку доли семейного траста бизнесмена Олега Тинькова в основанной им TCS Group (35%). Ими оказались Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», ранее претендовавший на покупку «Тинькофф банка». Также источник сообщил, что долю Олега Тинькова планировали выкупить за 300 млн долларов, что дешевле её рыночной стоимости. В АФК «Система» отказались от комментария, в других вышеупомянутых компаниях на запрос издания не ответили.





На прошлой неделе пресс-служба банка «Тинькофф» объявила о решении сменить название до конца 2022 года, а также добавила: «Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления». Затем появились сведения, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в группе «Тинькофф». Напомним, до этого основатель банка резко высказался о спецоперации, заявив, что 90% россиян не поддерживают её.

Кроме того, «Тинькофф» сильно урезал кешбэк, а возможное название банка утекло до анонса.