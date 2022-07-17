Технологии02

Кому нужны игровые компьютеры? Скоро мы увидим Steam на автомобилях Tesla

Кому нужны игровые компьютеры? Скоро мы увидим Steam на автомобилях Tesla

Как заявил глава Tesla Илон Маск, компания вовсю работает над интеграцией Steam от Valve, что выведет ее автомобильную игровую платформу на совершенно новый уровень.


Компания Tesla вложила значительные средства в интеграцию видеоигр в свою автомобильную развлекательную систему. Тем не менее многих удивило, когда в начале 2022 года Tesla заявила, что планирует осуществить полноценную интеграцию Steam в автомобильные развлекательные системы.

Это приведет к значительному увеличению количества игр, в которые можно в автомобилях Tesla без дополнительного оборудования. Tesla уже предлагает ряд игр через Tesla Arcade, например Cuphead и Sonic the Hedgehog 1, но добавление цифрового магазина Steam может дать пользователям доступ к гораздо большему количеству игр.

Теперь Илон Маск заявил в Twitter, что Tesla приближается этому знаменательному моменту и планирует провести демонстрацию в следующем месяце:

Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демо возможно в следующем месяце.

tesla авто
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.