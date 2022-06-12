«Кому мешали маршрутки?»: петербуржцы перечислили основные минусы транспортной реформы

Со старта второго этапа транспортной реформы Смольного прошло больше недели, однако петербуржцы уже почувствовали ухудшение транспортной обстановки в городе. Они поделились жалобами в соцсетях.
Горожане недовольны длительным ожиданием автобусов, сложностями в оплате проезда и непрекращающимися пробками. Жители Северной столицы вынуждены делать множество пересадок, чтобы добраться до работы.
«Кому мешали маршрутки? Удобно под рукой, как говорят. От этих автобусов толку никакого, по расписанию не ходят, только пробки еще больше», – оставили комментарий в Сети.
Отметим, что в рамках второго этапа перехода Петербурга на НМТО Смольный намерен выпустить на дороги социальные автобусы, при этом убрав маршрутки, и отказаться от наличной оплаты проезда. Реализация третьей фазы нововведений начнется 15 июля.