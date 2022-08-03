компьютеры Intel NUC 12 Serpent Canyon с графикой Arc появились в списках розничных продаж

Примерно месяц назад в сети появились спецификации NUC 12 «Serpent Canyon», но только сейчас этот компактный игровой ПК появился в списках товаров. Судя по этим данным, новое поколение компьютеров NUC будет оснащено графическими ускорителями Arc Alchemist. При этом список включает модели A550M, A730M и A770M.





Компьютеры получат также процессоры Core i7-12700H и до 16 ГБ оперативной памяти, а цены составят от 1042 до 1471 долларов. пока что речь идёт только о четырёх конфигурациях, но можно предположить, что их будет больше.





Таким образом, в линейке «Serpent Canyon» будут исключительно компоненты Intel, включая видеокарты, причём всё это будет располагаться в относительно небольшом корпусе объёмом в 2,5 литра.

Пока неясно, в каких странах появятся эти ПК, но, скорее всего, в Россию их не привезут. Разве что будет небольшая партия в рамках «параллельного импорта».