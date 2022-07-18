Композитор Зацепин объявил о завершении карьеры Аллы Пугачевой

Композитор Александр Зацепин заявил, что знаменитая российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева завершила карьеру. Он отметил, что Примадонна наверняка вернется в Россию.
«Многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», — сказал 92-летний композитор в интервью изданию «Собеседник».
Сам Зацепин отметил, что какое-то время жил за рубежом, но в итоге вернулся на родину. Он подчеркивал, что у него в России есть работа и много друзей, с которыми всегда приятно пообщаться.