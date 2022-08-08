Композитор Юрий Лоза заступился за Марию Шукшину, которую обвинили в призывах писать доносы на россиян

В интернет изданиях стали появляться статьи о том, что российская актриса Мария Шукшина якобы призывает писать доносы на всех, кто слушает Софию Ротару и Верку Сердючку, которые в свою очередь не поддерживают спецоперацию на Украине. По сообщениям в информационном портале «общественная служба новостей», композитор и музыкант Юрий Лоза, заступился за актрису.
Как стало известно, на заявление Марии Шукшиной в интервью для одного из изданий, адвокат Андрей Алешкин заявил, что актриса допускает ошибку объединяя культуру с политикой.
«Мария Шукшина – человек с обострённым чувством справедливости и сострадания. Количество людей, которым она помогла просто так, по зову сердца, не поддаётся исчислению», – отметил Юрий Лоза.
По словам композитора Юрия Лозы, слова Шукшиной не приводятся в оригинале, в то время, как слова осуждающего ее адвоката наоборот.
«Получается, как в анекдоте – Откуда ты знаешь, что Карузо картавил и пел мимо нот? – А мне Изя напел» Если нет исходника, то все утверждения адвоката – это просто попытка набрать популярности – пропиариться на имени известного человека и изобразить ложную патриотичность», – добавил в заключение Юрий Лоза.
На странице своего телеграм-канала Мария Шукшина поделилась письмом одной из своих подписчиц, возмущения которой были из-за прослушивания во время речных прогулок в Москве песне Софии Ротару и Верки Сердючки.
Актриса порекомендовала обратится в Федеральную Службу Безопасности.
Ранее «Народные Новости» писали о том, как Ольга Шукшина рассказала о конфликте с сестрой Марией из-за могилы отца.