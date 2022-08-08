Композитор Юрий Лоза заступился за Марию Шукшину, которую обвинили в призывах писать доносы на россиян

В интернет изданиях стали появляться статьи о том, что российская актриса Мария Шукшина якобы призывает писать доносы на всех, кто слушает Софию Ротару и Верку Сердючку, которые в свою очередь не поддерживают спецоперацию на Украине. По сообщениям в информационном портале «общественная служба новостей», композитор и музыкант Юрий Лоза, заступился за актрису.