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    Композитор Владимир Матецкий высказался о противостоянии Пугачевой и Ротару

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Композитор Владимир Матецкий высказался о противостоянии Пугачевой и Ротару

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    prt scr youtube.com/ОМ Олега Меньшикова

    История российского шоу-бизнеса включает целую сюжетную арку, посвященную противостоянию певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. О многолетней «вражде» звезд высказался композитор Владимир Матецкий.

    По его словам, вся эта история с соперничеством Примадонны и украинской дивы носила скорее умозрительный характер и была выгодна некоторым людям.

    «Думаю, если и было соперничество между этими совершенно разными артистками, то оно было в большей степени умозрительным. Но очень выгодным и нужным людям вокруг, в первую очередь журналистам», — рассказал композитор в беседе с «АиФ».

    Матецкий добавил, что к подобным противопоставлениям артистов прибегает музыкальная журналистика во всем мире. В качестве примера он привел историю с Полом Маккартни и Миком Джаггером.

    Пугачева после начала специальной операции России на Украине покинула страну и улетела в Израиль. Недавно философ Александр Дугин предложил отправить ее в Донбасс к раненым, пишет «Царьград».

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