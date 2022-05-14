Композитор Владимир Матецкий высказался о противостоянии Пугачевой и Ротару

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История российского шоу-бизнеса включает целую сюжетную арку, посвященную противостоянию певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. О многолетней «вражде» звезд высказался композитор Владимир Матецкий.
По его словам, вся эта история с соперничеством Примадонны и украинской дивы носила скорее умозрительный характер и была выгодна некоторым людям.
«Думаю, если и было соперничество между этими совершенно разными артистками, то оно было в большей степени умозрительным. Но очень выгодным и нужным людям вокруг, в первую очередь журналистам», — рассказал композитор в беседе с «АиФ».
Матецкий добавил, что к подобным противопоставлениям артистов прибегает музыкальная журналистика во всем мире. В качестве примера он привел историю с Полом Маккартни и Миком Джаггером.
Пугачева после начала специальной операции России на Украине покинула страну и улетела в Израиль. Недавно философ Александр Дугин предложил отправить ее в Донбасс к раненым, пишет «Царьград».