Композитор Владимир Матецкий уверен в возвращении России на конкурс «Евровидение»

«Я думаю, что и это все вернется, никуда не денется. Я отнюдь не являюсь фанатом “Евровидения”, не упиваюсь его эстетикой. И не смотрю на него снизу вверх. Для меня это просто шанс, который дается исполнителю», — цитирует ТАСС режиссера.