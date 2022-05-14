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    Композитор Владимир Матецкий уверен в возвращении России на конкурс «Евровидение»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Композитор Владимир Матецкий уверен в возвращении России на конкурс «Евровидение»

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    Globallookpress.com/Александр Гусев/Keystone Press Agency

    Россия вернется к выступлениям в международном песенном конкурсе «Евровидение». С таким заявлением выступил композитор Владимир Матецкий. 

    Ранее стало известно, что Россия не сможет принять участие в фестивале «Евровидение» из-за выдвинутых санкций. Матецкий считает, что в сложившейся ситуации нет ничего страшного. 

    «Я думаю, что и это все вернется, никуда не денется. Я отнюдь не являюсь фанатом “Евровидения”, не упиваюсь его эстетикой. И не смотрю на него снизу вверх. Для меня это просто шанс, который дается исполнителю», — цитирует ТАСС режиссера.

    Матецкий подчеркнул, что песенный конкурс каждый год меняется. Теперь победу может одержать не только качественная композиция, но и какой-то «прикол».

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