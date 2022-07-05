Композитор Резник доверил Азизе исполнить песню о героях спецоперации на Украине

«Азиза — большой музыкант. Она — гениальная певица с уникальными вокальными данными от Бога. У нас таких на эстраде уже почти не осталось. Азиза — замечательный композитор, пианист с высшим консерваторским образованием. Мне очень важно было знать, что этот исполнитель, который споет реквием о всех погибших от рук фашистов за все эти восемь лет на Донбассе, пропустит через свое ранимое сердце и душу, наполненные любовью. Конечно, только женщина может исполнить эту песню именно так, как я ее прочувствовал, когда писал эти стихи» — высказался Резник.