Композитор Резник доверил Азизе исполнить песню о героях спецоперации на Украине

Народный артист России Илья Резник написал песню, посвященную героям спецоперации по защите Донбасса. Поэт-песенник хотел, чтобы композицию исполнил Лев Лещенко, но спустя время отдал ее певице Азизе, сообщает портал «Prozvezd».
Резник показал текст своей песни знакомому епископу, который подчеркнул, что композицию должна исполнять женщина. Именно по этой причине кандидатура Льва Лещенко отошла на второй план. Вместо эстрадного певца реквием «Любимые не умирают» исполнит артистка Азиза.
Композитор уточнил, что певица является именно тем самым человеком, который сможет прочувствовать композицию полностью.
«Азиза — большой музыкант. Она — гениальная певица с уникальными вокальными данными от Бога. У нас таких на эстраде уже почти не осталось. Азиза — замечательный композитор, пианист с высшим консерваторским образованием. Мне очень важно было знать, что этот исполнитель, который споет реквием о всех погибших от рук фашистов за все эти восемь лет на Донбассе, пропустит через свое ранимое сердце и душу, наполненные любовью. Конечно, только женщина может исполнить эту песню именно так, как я ее прочувствовал, когда писал эти стихи» — высказался Резник.
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