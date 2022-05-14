Композитор Матецкий высказался о поражении Гагариной на Евровидении-2015

«Но надо помнить, что это “Евровидение” проходило через год после возвращения Крыма [в состав России]. Мы понимали, что первое место нам не светит, но было приятно, что песню оценили довольно высоко», — высказался композитор о поражении исполнительницы в беседе с корреспондентом «АиФ».