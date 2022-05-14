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    Композитор Матецкий высказался о поражении Гагариной на Евровидении-2015

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Композитор Матецкий высказался о поражении Гагариной на Евровидении-2015

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Композитор и продюсер Владимир Матецкий объяснил, почему певица Полина Гагарина не победила на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.

    Матецкий рассказал, что сотрудничал с иностранными коллегами в последний раз в 2015 году. Именно тогда, Гагарина исполнила композицию A Million Voices на международном конкурсе, однако не стала на нем первой.

    «Но надо помнить, что это “Евровидение” проходило через год после возвращения Крыма [в состав России]. Мы понимали, что первое место нам не светит, но было приятно, что песню оценили довольно высоко», — высказался композитор о поражении исполнительницы в беседе с корреспондентом «АиФ».

    Матецкий рассказал, что песня российской артистки была написана совместно со шведскими коллегами. Именно с ней Гагарина заняла второе место на Евровидении в 2015 году.

    Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Полуостров вошел в состав страны в результате референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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