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Композитор и продюсер Владимир Матецкий объяснил, почему певица Полина Гагарина не победила на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.
Матецкий рассказал, что сотрудничал с иностранными коллегами в последний раз в 2015 году. Именно тогда, Гагарина исполнила композицию A Million Voices на международном конкурсе, однако не стала на нем первой.
«Но надо помнить, что это “Евровидение” проходило через год после возвращения Крыма [в состав России]. Мы понимали, что первое место нам не светит, но было приятно, что песню оценили довольно высоко», — высказался композитор о поражении исполнительницы в беседе с корреспондентом «АиФ».
Матецкий рассказал, что песня российской артистки была написана совместно со шведскими коллегами. Именно с ней Гагарина заняла второе место на Евровидении в 2015 году.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Полуостров вошел в состав страны в результате референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.