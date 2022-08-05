Композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов сообщил о взаимоотношениях с детьми-сиротами

Автор хитов музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов рассказал, как добивался доверия воспитанников детских домов.
По словам Кузнецова, дети-сироты бегали по улицам и иногда забегали к нему на дачу. Он отметил, что быстро вошел в доверие к ребятам и те начали чаще заглядывать к нему на чай.
«Под горой около интерната есть дача. Они делали периодически набеги. То притащат плитку газовую, то электрическую. Чай пили, не чифир. Хулиганье, понимаю. Да я и сам такой был, — цитирует композитора Teleprogramma.pro.
Ранее журналистка Алена Жигалова опубликовала на своем YouTube-канале расследование, в котором рассказала о возможных гомосексуальных связях в «Ласковом мае» между юными артистами и основателями группы.