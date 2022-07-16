Композитор Кузнецов рассказал, почему Юрий Шатунов покинул «Ласковый май»

Покойный певец «Ласкового мая» Юрий Шатунов после американских гастролей в начале 90-х годов заявил, что покидает группу. О причинах расставания с коллективом рассказывается в документальной ленте «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».
Так, бывший участник группы Сергей Серков говорил, что Шатунов не захотел попасть «под конвейер множественных групп «Ласковый май» и вознамерился выступать под собственным именем. Шатунов говорил, что устал от образа «мальчика-детдомовца».
Кроме того, как напомнил композитор Сергей Кузнецов, ему надоели костюмы, которые давали ему руководители.
«Ему не нравились брошки. Но он выполнял условия продюсеров», — сказал Кузнецов.
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.