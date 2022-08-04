Композитор Кузнецов рассказал об обмане Разина со вторым альбомом «Ласкового мая»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обманул композитора Сергея Кузнецова при записи второго альбома группы. Об этом рассказал сам композитор на YouTube-канале коллеги Андрея Кудрявцева.
Кузнецов вспомнил, что летом 1988 года к нему домой приехал человек по фамилии Разин, но не застал его дома. Позднее Разин перезвонил и предложил записать совместный альбом с собственным вокалом без участия Юрия Шатунова. Тогда продюсер только начинал продвигать «Ласковый май». Композитор согласился и отправился в Москву.
Услышав голос Разина, Кузнецов был шокирован, поэтому договорился с продюсером, что записанные песни выйдут под его именем, а не группы «Ласковый май». Однако Разин слово не сдержал.
«Мы пришли в студию «Рекорд». Там начали песни старых лет петь. Я послушал вокал Разина и был в шоке. Зачем я за это взялся? Записали несколько песен. Договорились, что это не «Ласковый май», а Андрей Разин. Через некоторое время в киосках появляются кассеты. «Ласковый май». Второй альбом», — рассказал Кузнецов.
Напомним, 23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Последние годы его преследовали судебные разбирательства с Андреем Разиным из-за творческого наследия «Ласкового мая». Многие поклонники предполагали, что именно из-за этого у певца начались проблемы со здоровьем.