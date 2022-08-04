Композитор Кузнецов рассказал об обмане Разина со вторым альбомом «Ласкового мая»

«Мы пришли в студию «Рекорд». Там начали песни старых лет петь. Я послушал вокал Разина и был в шоке. Зачем я за это взялся? Записали несколько песен. Договорились, что это не «Ласковый май», а Андрей Разин. Через некоторое время в киосках появляются кассеты. «Ласковый май». Второй альбом», — рассказал Кузнецов.