Композитор Кузнецов рассказал, как Шатунов чуть не скончался в юности

Композитор Сергей Кузнецов в рамках YouTube-канала Андрея Кудрявцева вспомнил, как в юности исполнитель хита «Седая ночь» Юрий Шатунов чуть не скончался из-за отравления.
Кузнецов признался, что трагедия чуть не произошла из-за бутылки шампанского и крайней невнимательности.
«У нас на столе стояла бутылка из-под шампанского. Юрка думал, что там вода. А там был гидроперит — клатрат пероксида водорода с карбамидом. Он хлебнул. Его стало рвать, плохо. Вызвали скорую. Его откачали», – высказался Кузнецов.
Композитор также подчеркнул, что после «откачки» Шатунов отказался ехать в больницу. Как только бригада скорой помощи уехала, вокалист снова почувствовал недомогание.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня этого года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.