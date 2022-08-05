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Композитор Кузнецов рассказал, как Шатунов чуть не скончался в юности

Композитор Кузнецов рассказал, как Шатунов чуть не скончался в юности
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Композитор Сергей Кузнецов в рамках YouTube-канала Андрея Кудрявцева вспомнил, как в юности исполнитель хита «Седая ночь» Юрий Шатунов чуть не скончался из-за отравления.

Кузнецов признался, что трагедия чуть не произошла из-за бутылки шампанского и крайней невнимательности.

«У нас на столе стояла бутылка из-под шампанского. Юрка думал, что там вода. А там был гидроперит — клатрат пероксида водорода с карбамидом. Он хлебнул. Его стало рвать, плохо. Вызвали скорую. Его откачали», – высказался Кузнецов.

Композитор также подчеркнул, что после «откачки» Шатунов отказался ехать в больницу. Как только бригада скорой помощи уехала, вокалист снова почувствовал недомогание.

Шатунов скончался в ночь на 23 июня этого года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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RusNewsToday24
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