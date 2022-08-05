Композитор Кузнецов рассказал, как Шатунов чуть не скончался в юности

«У нас на столе стояла бутылка из-под шампанского. Юрка думал, что там вода. А там был гидроперит — клатрат пероксида водорода с карбамидом. Он хлебнул. Его стало рвать, плохо. Вызвали скорую. Его откачали», – высказался Кузнецов.