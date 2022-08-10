Композитор Кузнецов объяснил частую смерть артистов «Ласкового мая»

Автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов рассказал, почему, как он лично считает, умерло так много исполнителей легендарной группы. Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.
Как считают представители прессы, на группу наложили проклятье. В разные годы преждевременно умерло 12 человек, которые были связаны с коллективом. Композитор Кузнецов нашел этому простое объяснение.
«История трагичная. Обыкновенный коллектив четыре или пять человек. А в “Ласковом мае” сколько было составов? Больше ста человек. Чем больше людей, тем больше вероятность несчастных случаев. Обыкновенная статистика. Никакого проклятия быть не может», – сказал он.