Композитор Кузнецов объяснил частую смерть артистов «Ласкового мая»

«История трагичная. Обыкновенный коллектив четыре или пять человек. А в “Ласковом мае” сколько было составов? Больше ста человек. Чем больше людей, тем больше вероятность несчастных случаев. Обыкновенная статистика. Никакого проклятия быть не может», – сказал он.