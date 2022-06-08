Композитор Добронравов рассказал, что ждет Пугачеву и Галкина после возвращения в Россию

Звездам, покинувшим Россию после начала спецоперации, необходимо взвешивать каждое слово, заявил продюсер и композитор Александр Добронравов, передает «Пятый канал». По его мнению, несмотря на провокационные высказывания Максима Галкина, он сможет вернуться на родину.
Автор хита «Как упоительны в России вечера» убежден, что мирное население Донбасса нуждалось в защите. Он понимает, что Москва взяла на себя крайне непростую задачу. Добронравов подчеркнул, что не видит смысла покидать страну, поскольку это все равно ничего не изменит.
«Зачем так делать? То есть это какая-то нелюбовь к одному человеку или к сложившейся ситуации? А зачем уезжать? (…) Ты ничего не остановишь. Нужно просто взвешивать каждое слово и относиться к родине как к родине», — пояснил композитор.
Продюсер не до конца понимает, почему Максим Галкин покинул Россию, поскольку считает, что родину нужно поддерживать, даже если человек не согласен с теми или иными решениями властей. По мнению композитора, Галкин и его супруга Алла Пугачева смогут вернуться в Россию — зритель простит им бегство.
«Да пускай возвращаются (Галкин с Пугачевой — Прим. ред.), и все будет нормально, ничего страшного. Будут какие-то трудности, снимут концерт, может, какая-нибудь администрация скажет: “Нет, у нас люди не пойдут”. Знаете, регионы разные: центральные более лояльные, любят Макса и таким. В этом, кстати, тоже его талант», — резюмировал Добронравов.
Напомним, Галкин и Пугачева перебрались в Израиль в начале марта. Как недавно заявила Примадонна, она собирается вернуться в РФ не позднее сентября, поскольку ее дети должны пойти в российскую школу.