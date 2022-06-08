Композитор Добронравов рассказал, что ждет Пугачеву и Галкина после возвращения в Россию

«Зачем так делать? То есть это какая-то нелюбовь к одному человеку или к сложившейся ситуации? А зачем уезжать? (…) Ты ничего не остановишь. Нужно просто взвешивать каждое слово и относиться к родине как к родине», — пояснил композитор.