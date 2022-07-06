Комплекс развития детей с ограниченными возможностями открылся в Тынде

Детей-инвалидов в российских школах начнут бесплатно кормить с нового учебного года, передает телеканал «360» . Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой раскрыла подробности нового закона о питании учеников.

Специальная техника поможет детям с особенностями здоровья играть в увлекательные игры, развивать сенсорику и двигательную активность. Ребята смогут учиться, крепнуть и общаться под руководством профессиональных педагогов, передает интернет-портал Gazeta-bam.ru .

Специализированные игровые комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья появились в Тынде. ОАО «РЖД» проспонсировала покупку интерактивного оборудования на сумму 3,5 млн рублей.