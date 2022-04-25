Комплекс ПВО С-500 запущен в серийное производство

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Гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что началось серийное производство новейшей системы противовоздушной обороны С-500 («Прометей»).
Новиков в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал о запуске серийного производства С-500 и об особенностях новой системы ПВО.
«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России», — рассказал Новиков.
Он добавил, что новые системы ПВО поступят на вооружение в сроки, установленные гособоронзаказом.
С-500 «Прометей» — новое поколение систем ПВО, универсальный комплекс высотного перехвата дальнего действия. Испытания начались 2020 году, и замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко отмечал, что военные рассчитывают получить С-500 в 2021 году, а серийное производство начнется через несколько лет.