Комплекс ПВО С-500 запущен в серийное производство

С-500 «Прометей» — новое поколение систем ПВО, универсальный комплекс высотного перехвата дальнего действия. Испытания начались 2020 году, и замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко отмечал, что военные рассчитывают получить С-500 в 2021 году, а серийное производство начнется через несколько лет.