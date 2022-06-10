Комплекс по переработке мусора за миллиард построят в Зауралье к 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудили действия по строительству комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кетовском районе.
Его стоимость составит 1,1 млрд рублей, мощность 160 тыс. тонн в год, а мощность утилизации – более 48 тыс. тонн в год, сообщает экспертный информационный портал «УралПолит.RU».
Российский экологический оператор обеспечит до 95% финансирования, предоставляя льготный долгосрочный заем инвестору, разъяснил заместитель гендиректора Российского экологического оператора Сергей Королев. Открыть комплекс планируют к 2024 году.