Компанию Bosch требуют наказать за нарушение прав потребителей в России

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей.





По данным «Известий», иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим в России немецкую компанию Bosch и входящим в ее состав. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в Россию садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а также об ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за импорт и производство бытовой техники.

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», – говорится в исковом заявлении.

В иске отмечается, что представители компании в РФ несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара новыми той же марки, а также другие гарантийные обязательства. Однако, как считают в ОПИ, компания нарушает возложенные на нее обязанности и права российских потребителей.

Как пояснил глава ОПИ Олег Павлов, за последние три года компания Bosch продала на российском рынке продукцию на 250 миллиардов рублей, причем в эту сумму была заложена в том числе гарантийная и послегарантийная поддержка, которую российские потребители сейчас не получают. «Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников», – добавил Павлов.

Отмечается, что ООО «БСХ Бытовые приборы» о подобном иске неизвестно, но оно, по словам главы департамента корпоративных коммуникаций ООО Антона Рассадина продолжает исполнять все свои обязательства перед потребителями, включая обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию и замене приборов в полном соответствии с законом о защите прав потребителей.