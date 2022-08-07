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Компаниям Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo могут запретить продавать США их продукцию. Патентный тролль подал иск против этих компаний

Компаниям Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo могут запретить продавать США их продукцию. Патентный тролль подал иск против этих компаний

Различная продукция компаний Acer, Asus, MSI, Motorola Mobility и Lenovo может попасть под запрет продаж в США. 


Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение начать расследование относительно нарушения этими компаниями патентов. Иск подала компания VideoLabs, которую тематические ресурсы называют патентным троллем. 

VideoLabs утверждает, что в ПК и других устройствах вышеуказанных компаний нарушены патенты, которые принадлежат ей. Речь идёт о четырёх патентах, три из которых касаются методов кодирования видео, а ещё один описывает способ воспроизведения видео на портативных устройствах с автоматической подстройкой при изменении ориентации экрана. 

VideoLabs основана в 2018 году. Она ничего не производит, а специализируется лишь на собрании патентов из области обработки видео. 

Acer Asus Lenovo MSI моторола
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RusNewsToday24
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