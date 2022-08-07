Компаниям Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo могут запретить продавать США их продукцию. Патентный тролль подал иск против этих компаний

Различная продукция компаний Acer, Asus, MSI, Motorola Mobility и Lenovo может попасть под запрет продаж в США.





Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение начать расследование относительно нарушения этими компаниями патентов. Иск подала компания VideoLabs, которую тематические ресурсы называют патентным троллем.

VideoLabs утверждает, что в ПК и других устройствах вышеуказанных компаний нарушены патенты, которые принадлежат ей. Речь идёт о четырёх патентах, три из которых касаются методов кодирования видео, а ещё один описывает способ воспроизведения видео на портативных устройствах с автоматической подстройкой при изменении ориентации экрана.

VideoLabs основана в 2018 году. Она ничего не производит, а специализируется лишь на собрании патентов из области обработки видео.