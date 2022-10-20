Компания «Ямал» провела презентацию профессии бортпроводника в самолете SSJ-100

Слушатели курса о работе бортпроводника смогли «прощупать» будущую профессию. Авиакомпания «Ямал» предоставила такую возможность на самолете Sukhoi Superjet 100, пишет сайт «Красный Север».
Для юных подопечных авиакомпания «Ямал» провела экскурсию в аэропорту Салехарда. В их распоряжении оказался самолет SSJ-100. Будущие бортпроводники прошлись по салону и ознакомились с внутренним убранством лайнера и кабиной пилота.
Курс по презентации профессии бортпроводника «Покоряя небо» стал пробным для авиакомпании. Руководство допустило, что обучение продолжится и дальше. Слушателям выдаются именные сертификаты.
«Основа наших занятий, которые проводили опытные инструкторы — рассказать об авиационной безопасности и безопасности полетов, особенностях поведения пассажиров и работе бортпроводника», — отметила замначальника службы бортпроводников Дарья Якимец.
Все участники курса признались, что намерены и дальше продолжать обучение. Часть из них уже готовится подавать документы на спецкурсы в Тюмени или Москве.