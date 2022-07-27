Компания Wildberries стала новым спонсором “Спартака” вместо Nike

Компания Wildberries стала новым спонсором московского футбольного клуба “Спартак”. Об этом сообщает издание Forbes.

Ранее спонсором клуба был американский бренд спортивной одежды и обуви Nike: компания расторгла контракт с командой в мае 2022 года в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Компания объявила о полном уходе с российского рынка и закрытии своих магазинов в стране.

Игроки получат экипировку от Wildberries с логотипом бренда.

Это уже не первый спонсорский контракт Wildberries со спортивным клубом: компания выступает партнером хоккейной команды “Ак Барс”, а также футбольных клубов “Крылья Советов”, “Динамо-Москва” и ЦСКА. Кроме того, у Wildberries есть собственная любительская футбольная команда, основанная в 2015 году.