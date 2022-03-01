Компания Warner Bros. отменила показ нового «Бэтмена» в России из-за ситуации на Украине

Компания Warner Bros. отменила показ нового «Бэтмена» в России из-за ситуации на Украине Новости
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Россияне не смогут посмотреть нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Компания Warner Bros. отменила прокат фантастического боевика в России.

Мировая премьера фильма состоится уже 1 марта, но в российских кинотеатрах не покажут картину. В сообщении WarnerMedia говорится, что такое решение было принято в связи со спецоперацией в Донбассе, которую проводит Россия. Также от поставок своих фильмов в кинотеатры отказалась кинокомпания Walt Disney Company.

24 февраля Россия начала спецоперацию по возвращению мирной жизни в Луганскую и Донецкую народные республики. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи глав ЛДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, которые просили остановить агрессию киевской власти против жителей Донбасса.

 
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Warner Bros. бэтмен Донбасс фильм
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