Компания Виктории Бекхэм задолжала более 65 млн долларов

Виктория Бекхэм

Бренд одежды Виктории Бекхэм имеет долги в размере более 65 млн долларов. Об этом стало известно из финансовых отчетов компании, которые оказались в распоряжении издания Mirror.

В прошлом году аудиторы уже сообщали, что компания звезды находится на грани банкротства, тогда ее долги составляли более 55 млн долларов. В этом году цифра увеличилась, что подтвердил официальный представитель Виктории. При этом 35 млн из общей суммы знаменитость должна другим предприятиям семьи Бекхэм.

Согласно опубликованным данным, из-за последствий пандемии общая выручка Victoria Beckham Holdings упала на 6% — с 46 до 43 млн долларов. Доходы группы не покрывают расходов.

Несмотря на это, совокупные доходы предприятий семейства Бекхэм продолжают расти, пишет издание.

Ранее на неделе жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц, рассказала, что планировала надеть на свадьбу платье бренда будущей свекрови, но Виктория поняла, что ее ателье не сможет его пошить.