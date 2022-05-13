Компания Twitter перестала нанимать новых сотрудников

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Руководство Twitter приняло решение приостановить наем новых сотрудников. Сейчас компания ищет способы сократить расходы, пишет The Wall Street Journal.
Известно, что два руководителя высшего звена приняли решение уйти из Twitter. Компания планирует снизить расходы на подрядчиков, консультантов, поездки, маркетинг и другие операционные нужды. Пока массовое увольнение не планируется.
«С этой недели мы приостанавливаем наем по большинству вакансий, за исключением жизненно важных для бизнеса», — говорится в пояснительной записке руководства компании.
Недавно стало известно, что Twitter приобретает американский бизнесмен Илон Маск. Новый статус не мешает ему публиковать в Сети противоречивые посты. Так, недавно он заявил, что «не против попасть в ад», пишет Argumenti.ru.