Компания Procter&Gamble сообщила о потенциальном уходе с российского рынка

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Компания Procter&Gamble (P&G), которая владеет брендами Always, Gillette,
Pampers, Tide, Oral-B и другими, сообщила о потенциальном
уходе с российского рынка. Информацией об этом поделилось издание Reuters со
ссылкой на заявление P&G.
Организация предупредила о возможном прекращении работы в России
из-за санкций западных стран, введенных в отношении страны, ограничений на
финансовую отрасль, логистических трудностей и денежно-кредитного контроля.
Представители компании подчеркнули, что есть высокий показатель «неопределенности
о том, как будет развиваться спецоперация России на Украине, какова будет ее
продолжительность и ее окончательное разрешение».
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