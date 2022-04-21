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    Компания Procter&Gamble сообщила о потенциальном уходе с российского рынка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Компания Procter&Gamble сообщила о потенциальном уходе с российского рынка

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    pixabay.com

    Компания Procter&Gamble (P&G), которая владеет брендами Always, Gillette,
    Pampers, Tide, Oral-B и другими, сообщила о потенциальном
    уходе с российского рынка. Информацией об этом поделилось издание Reuters со
    ссылкой на заявление P&G.

    Организация предупредила о возможном прекращении работы в России
    из-за санкций западных стран, введенных в отношении страны, ограничений на
    финансовую отрасль, логистических трудностей и денежно-кредитного контроля.

    Представители компании подчеркнули, что есть высокий показатель «неопределенности
    о том, как будет развиваться спецоперация России на Украине, какова будет ее
    продолжительность и ее окончательное разрешение».

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