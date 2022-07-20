Компания Polymetal изучает вариант с продажей российских активов

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн», — поясняется в документе.