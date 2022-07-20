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Компания Polymetal изучает вариант с продажей российских активов

Компания Polymetal изучает вариант с продажей российских активов
pxhere.com/PD

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России компания Polymetal рассматривает потенциальную продажу российских активов, указано в сообщении предприятия, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

В заявлении организации уточняется, что для оценки возможной сделки был создан специальный комитет из независимых неисполнительных директоров компании. Решение о продаже предприятие приняло из-за намерений перевести деятельность в Казахстан.

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн», — поясняется в документе.

По словам компании, реализация российского имущества даст возможность рынку адекватно оценить активы предприятия в Казахстане, что снизит риск ее текущей деятельности. При этом в Polymetal отметили, что сделка может быть не доведена до конца.

Между тем Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на поставки золота. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ограничения должны создать много экономических проблем Москве, пишет «ФедералПресс».

Polymetal золото продажа имущества российские активы
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RusNewsToday24
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